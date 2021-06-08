Делал комплименты дамам: концерт Ярослава Евдокимова потряс жительниц Уссурийска

Делал комплименты дамам: концерт Ярослава Евдокимова потряс жительниц Уссурийска

В Уссурийске в минувшие выходные на сцене театра ДОРА выступил народный артист Белорусской ССР, заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

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