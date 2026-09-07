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Prince Harry, Meghan will not be working royals, King Charles confirms

Prince Harry and Meghan, the Duchess of Sussex, are to remain nonworking member of the British royal family after they return to the U.

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