В Новосибирской области продолжаются мероприятия, направленные на выявление правонарушений в сфере миграции

В целях повышения эффективности работы по линии контрольно-надзорной деятельности, в части выявления и пресечения правонарушений в отношении работодателей, незаконно использующих труд иностранных работников сотрудниками полиции проведены оперативно-профилактические мероприятия в наиболее вероятных местах осуществления трудовой деятельности иностранных граждан.