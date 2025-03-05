Челябинский ребёнок получил травму головы в детском саду

Рассказываем, как наказали руководителей дошкольного учреждения.Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку после обращения родителей воспитанника детского сада, связанного с травмой ребёнка.
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