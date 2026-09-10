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Аргументы и Факты

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Диетолог Залетова назвала полезные для мужского здоровья продукты

Диетолог Залетова назвала полезные для мужского здоровья продукты

Томаты, морская рыба, тыквенные семечки, орехи и другие продукты, богатые цинком, селеном и омега-3, помогают поддерживать мужское здоровье, рассказала «Москве 24» врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

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