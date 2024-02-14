Пожар на нефтебазе: Курскую область атаковал беспилотник - Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о возгорании на нефтебазе в Курском районе.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своём телеграм-канале об атаке украинского беспилотника в Курском районе.
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