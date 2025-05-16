Экс-министру энергетики и ЖКХ Свердловской области продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю СмирновуЛенинский районный суд Екатеринбурга продлил арест бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову - он останется под стражей до 17 июля.
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