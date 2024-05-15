Поддержит и даст совет: кто ваша лучшая подруга по знаку зодиака Алёна ЮрьеваКаждая женщина мечтает о той одной подруге, которая станет ей как родная душа, с которой можно разделить радость и горе, получить честный совет и поддержку в любой ситуации.
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