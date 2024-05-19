Новости Донецка 2024

До четырех выросло число погибших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка. Количество погибших при обстреле украинскими боевиками Петровского района Донецка увеличилось до четырех, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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