Научное сообщество также заговорило о вреде массового завоза мигрантов для экономического развития страны ©

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мигранты вредят инновационному развитию экономики Дополнительные источники пополнения сокращающейся рабочей силы в России – трудовые мигранты и люди, продолжающие работать из-за повышения пенсионного возраста – это в основном работники с недостаточными или устаревшими компетенциями, отмечается в исследовании экспертов РАНХиГС.

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