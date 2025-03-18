В Петербурге решили соседский конфликт из-за ванны

Из-за нарушений квартира ниже этажом подвергалась заливам Петербурженка, постоянно заливающая свою соседку снизу, была вынуждена демонтировать ванну на кухне по решению суда, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.