Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку после ДТП с поездом в Челнах. Ранее «Татар-информ» сообщал, что 54-летний водитель грузового автомобиля Shacman съехал в кювет на одном из ЖД-переездов, после чего столкнулся с поездом.