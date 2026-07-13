Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку после ДТП с поездом в Челнах. Ранее «Татар-информ» сообщал, что 54-летний водитель грузового автомобиля Shacman съехал в кювет на одном из ЖД-переездов, после чего столкнулся с поездом.
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