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Татар-информ

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Транспортная прокуратура проводит проверку после ДТП с поездом в Челнах

Транспортная прокуратура проводит проверку после ДТП с поездом в Челнах

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку после ДТП с поездом в Челнах. Ранее «Татар-информ» сообщал, что 54-летний водитель грузового автомобиля Shacman съехал в кювет на одном из ЖД-переездов, после чего столкнулся с поездом.

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