ФСБ сообщила о задержании организатора подготовки теракта с поддержкой СБУ

Федеральная служба безопасности России заявила о причастности гражданина Украины и США Альберта Васильева к организации террористической атаки и руководству пособниками под патронажем Службы безопасности Украины.
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