Люди публикуют свои старые фото, чтобы доказать, что раньше люди взрослели быстрее

Бывший профессиональный бейсболист Брэндон Маккарти внезапно задал в Твиттере такой вопрос: «Это бред, но правда же, что в прошлом люди в молодости выглядели старше?» Разумеется, он получил тысячи ответов.
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