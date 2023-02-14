Боунс Хайлэнд опроверг слухи о вражде с Джамалом Мюррэем

Экс-игрок «Денвера» Боунс Хайлэнд опроверг слухи о вражде с разыгрывающим команды Джамалом Мюррэем. Во время недавней пресс-конференции Хайлэнда попросили сравнить совместное выступление с лидерами «Наггетс» Мюррэем и Николой Йокичем и игру с его новыми одноклубниками по «Клипперс» Каваем Ленардом и Полом Джорджем.