Эндокринолог Янг: трансжиры и молочные продукты препятствуют похудению

По словам эндокринолога Екатерины Янг хуеющим людям следует исключить из рациона трансжиры. Эндокринолог Янг рассказала, что при похудении нужно строго контролировать не только потребление алкоголя и сахара.
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