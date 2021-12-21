Подземные толчки магнитудой более шести напугали жителей калифорнийского города Фортуна. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Власти Калифорнии подсчитали ущерб от мощного землетрясения Сильное землетрясение произошло накануне на севере американского штата Калифорния.
Подземные толчки магнитудой более шести напугали жителей калифорнийского города Фортуна. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Власти Калифорнии подсчитали ущерб от мощного землетрясения Сильное землетрясение произошло накануне на севере американского штата Калифорния.
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