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Власти Калифорнии подсчитали ущерб от мощного землетрясения

Власти Калифорнии подсчитали ущерб от мощного землетрясения

Подземные толчки магнитудой более шести напугали жителей калифорнийского города Фортуна.  СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Власти Калифорнии подсчитали ущерб от мощного землетрясения Сильное землетрясение произошло накануне на севере американского штата Калифорния.

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