Путин и Токаев примут участие в Форуме сотрудничества РФ и Казахстана в Омске

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля примут участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске.
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