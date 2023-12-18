Китай расширяет запрет на iPhone

Как пишет Bloomberg, несколько государственных фирм и правительственных ведомств как минимум в восьми провинциях в течение последнего месяца дали указание своим сотрудникам переходить на местные бренды смартфонов.
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