Постпред США в ООН: Россия «уже вторгалась» в Восточную Европу

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что РФ «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.