Суд утвердил приговор хирургу из Балахны за смерть пациента

Нижегородский областной суд утвердил приговор заведующему хирургическим отделением Балахнинской больницы Игорю Воинову, признанному виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлёкшем гибель пациента.
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