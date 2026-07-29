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Царьград

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Суд утвердил приговор хирургу из Балахны за смерть пациента

Суд утвердил приговор хирургу из Балахны за смерть пациента

Нижегородский областной суд утвердил приговор заведующему хирургическим отделением Балахнинской больницы Игорю Воинову, признанному виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлёкшем гибель пациента.

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