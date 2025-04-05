Школьников в России захотели начать переводить в спецучреждения за буллинг

В Госдуме обсуждают инициативу о переводе школьников в спецучреждения за травлю других детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, инициатора проекта.
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