Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 628 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Видимо Маск желает уйти в отставку и он её получит до конца года!Маск выступил про...
  • Галина Соколова
    А где ПВО!?не понятно,что его вообще там нет!?В Мордовии заверш...
  • Владимир Акулов
    Как  жили  СШа до  Трампа  ? Печатали  для  себя  доллары  и  всё  в  мире  себе  покупали...Ничего  не  производили....Трамп сравнил вли...

Школьников в России захотели начать переводить в спецучреждения за буллинг

Школьников в России захотели начать переводить в спецучреждения за буллинг

В Госдуме обсуждают инициативу о переводе школьников в спецучреждения за травлю других детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, инициатора проекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх