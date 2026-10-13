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Пополнил кредитку — деньги ушли налоговой: ФНС начала списывать долги прямо с карт россиян

Россияне жалуются: ФНС в счёт налоговых долгов списывает деньги с кредитных карт. Один клиент внёс почти 178 тысяч рублей, чтобы закрыть кредитку в беспроцентный период, — но средства ушли налоговой, а банк начислил проценты.

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