Пополнил кредитку — деньги ушли налоговой: ФНС начала списывать долги прямо с карт россиян

Россияне жалуются: ФНС в счёт налоговых долгов списывает деньги с кредитных карт. Один клиент внёс почти 178 тысяч рублей, чтобы закрыть кредитку в беспроцентный период, — но средства ушли налоговой, а банк начислил проценты.
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