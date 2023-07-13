smi.today

4 418 подписчиков

Bloomberg: Около 44% украинских беженцев хотели бы остаться жить в Германии

Bloomberg: Около 44% украинских беженцев хотели бы остаться жить в Германии

Больше девяноста процентов беженцев, уехавших с территории Украины, которые к настоящему моменту остаются в Германии, не собираются возвращаться в родную страну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх