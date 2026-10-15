Украинский политик Юлия Тимошенко обвинила Владимира Зеленского в конституционном "перевороте". Она указала на роль иностранных советов во власти страны и заявила, что стараниями Зеленского и его хунты "у народа Украины забрали всё".
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