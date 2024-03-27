Путин: Россия не собирается воевать с НАТО

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Леонид Ла Рошель

Проблема не в том, что Россия собирается напасть на Гейропу, проблема в том, что Гейропа пока не придумала, как напасть на Россию так, чтобы не развязать ядерную войну. Но упроротые и в зад отпоротые гейропейсы упрямо лезут в открытое столкновение - типа мы зассым и сдадимся... Вот ведь долб...бы, ничему их история не учит!