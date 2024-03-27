Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред — ПутинОн подчеркнул, что не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, мы лишь защищаем своих людей.
Путин: Россия не собирается воевать с НАТО
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Проблема не в том, что Россия собирается напасть на Гейропу, проблема в том, что Гейропа пока не придумала, как напасть на Россию так, чтобы не развязать ядерную войну. Но упроротые и в зад отпоротые гейропейсы упрямо лезут в открытое столкновение - типа мы зассым и сдадимся... Вот ведь долб...бы, ничему их история не учит!
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