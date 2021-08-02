Экс-глава ЦРУ спрогнозировал гражданскую войну в Афганистане после ухода США

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаЭкс-глава ЦРУ спрогнозировал гражданскую войну в Афганистане после ухода СШАВывод военных сил Соединенных Штатов с территории Афганистана может спровоцировать «кровавую гражданскую войну».Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВладимир Моргунов"ЦЕННОСТИ" У АМЕРОВ ВСЕГДА ОДНИ-КРОВАВЫЙ ХАОС. ГДЕ СОВБЕС ООН ?-У АМЕРОВ В КАРМАНЕ !!!! И ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ, ИБО ЭТО ПРИВЕДЕТ МИР К КРАХУ !!ажуван гилязовУчитывая агрессивно-террористическое настроение пиндосов в США, было предложено перенести ООН в другую страну.Александр ИвановОхренеть, а он не знает, что гражданская война там идет с 70 годов!!Сергей Лазаревэто же петреус - человек который ничего не знает))Алла ДубининаЭто не предположение это предупреждение- взрываем после себя все , что не смогли освоить...Кроме насыщения мира наркотиками и их трансфер через Россию в ЕСКомментировать
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