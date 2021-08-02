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Экс-глава ЦРУ спрогнозировал гражданскую войну в Афганистане после ухода США

Экс-глава ЦРУ спрогнозировал гражданскую войну в Афганистане после ухода США

Вывод военных сил Соединенных Штатов с территории Афганистана может спровоцировать «кровавую гражданскую войну».

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Владимир Моргунов
"ЦЕННОСТИ" У АМЕРОВ ВСЕГДА ОДНИ-КРОВАВЫЙ ХАОС. ГДЕ СОВБЕС ООН ?-У АМЕРОВ В КАРМАНЕ !!!! И ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ, ИБО ЭТО ПРИВЕДЕТ МИР К КРАХУ !!
ажуван гилязов
Учитывая агрессивно-террористическое настроение пиндосов в США, было предложено перенести ООН в другую страну.
Александр Иванов
Охренеть, а он не знает, что гражданская война там идет с 70 годов!!
Сергей Лазарев
это же петреус - человек который ничего не знает))
Алла Дубинина
Это не предположение это предупреждение- взрываем после себя все , что не смогли освоить...Кроме насыщения мира наркотиками и их трансфер через Россию в ЕС

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