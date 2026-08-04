ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

703 подписчика

Мужчина приставал к восьмилетним девочкам возле детской площадки в Симферополе

Мужчина приставал к восьмилетним девочкам возле детской площадки в Симферополе

Правоохранители обнаружили в соцсетях публикацию о том, что неизвестный мужчина приставал к двум 8-летним девочкам возле детской площадки и приглашал их к себе домой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии