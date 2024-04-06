Покушение на Чибиса: что известно о нападении на губернатора Мурманской области Елена ГалицкаяГубернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение вечером в четверг, 4 апреля, после встречи с местными жителями в Апатитах: на него напал мужчина с ножом.
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