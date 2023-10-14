Всемирный день стандартов: единый язык для общения и сотрудничества

14 октября во всем мире отмечается Всемирный день стандартов, или Всемирный день стандартизации, который призван повысить осведомленность о значении и роли стандартов в различных сферах жизни и деятельности человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии