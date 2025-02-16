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Семьям погибших на СВО новосибирцев выплатят 5 млн рублей

Семьям погибших на СВО новосибирцев выплатят 5 млн рублей

Жителям Новосибирской области напомнили о дополнительных выплатах участникам СВО и их семьям.Участники специальной военной операции из Новосибирской области и их семьи могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты в случае ранения, увольнения по состоянию здоровья или гибели.

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