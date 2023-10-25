Кризис парламентаризма: в США в очередной раз не смогли выбрать спикера палаты представителей

Продолжается кризис в системе американского парламентаризма. Пока верхушка администрации Байдена колесит по миру и, выступая с трибун, заявляет, что у США достаточно финансовых и военных возможностей, чтобы поддержать и Украину, и Израиль «в борьбе со злом», в самих США уже длительное время не могут выбрать спикера палаты представителей для решения задач законотворческого плана.