В Караганде проводят беседы со школьниками для борьбы с подростковой преступностью

В гимназии имени Шакарима со школьниками старших классов представители полиции и прокуратуры провели профилактическую беседу для повышения их правовой культуры и правосознания, сообщает корреспондент ekaraganda.
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