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Трансгендерная* звезда "Эйфории" Хантер Шафер рассказала, что из-за Дональда Трампа ей пришлось изменить пол в паспорте на мужской

Трансгендерная* звезда "Эйфории" Хантер Шафер рассказала, что из-за Дональда Трампа ей пришлось изменить пол в паспорте на мужской

26-летняя трансгендерная* звезда сериала “Эйфория” Хантер Шафер опубликовала видео в тиктоке, в котором рассказала, что ей пришлось изменить пол в паспорте на мужской.

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Комментарии
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Eduard
Потому что она это ОН! Харе людям голову морочить оборотни в трусах!
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22 час.
Eduard
Если Бог дал ему член,так тому и быть!
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22 час.
Eduard
Люди видят одно,а бто оказывается другое.Это чистой воды обман!
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22 час.
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