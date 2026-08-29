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Рязанские новости

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Минтранс Рязанской области закрыл автобусный маршрут Рязань-Коломна

Минтранс Рязанской области закрыл автобусный маршрут Рязань-Коломна

Минтранс Рязанской области объяснил закрытие маршрута №7310 низким пассажиропотоком. Пассажирам рекомендуют пользоваться поездами, прямой автобусной альтернативы больше нет.

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