Военное обозрение

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Многолетняя поддержка Берлином киевского режима теперь предусмотрена бюджетом

Многолетняя поддержка Берлином киевского режима теперь предусмотрена бюджетом

Общая сумма помощи, которую немецкое правительство намерено предоставить Украине, составит 22 миллиарда евро.

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