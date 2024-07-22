Пограничная полиция провела операцию «ТРИТОН-2024»

С апреля по июнь 2024 года Генеральный инспекторат пограничной полиции (IGPF) совместно с Инспекторатом по охране окружающей среды (IPM) провели пограничную операцию «ТРИТОН-2024» с целью предотвращения нарушений правил охраны рыбных ресурсов и правил рыболовства.