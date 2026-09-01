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Царьград

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Чиновники потратили 20 млн рублей на защиту от прослушки

Чиновники потратили 20 млн рублей на защиту от прослушки

За последние два года региональные власти потратили 20 млн рублей на установку устройств, предотвращающих прослушку.

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