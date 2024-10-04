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Муж Блиновской временно не вернется на СВО из-за дела экс-адвоката Пашаева

Муж Блиновской временно не вернется на СВО из-за дела экс-адвоката Пашаева

Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский не вернется в зону специальной военной операции (СВО), пока принимает участие в оперативных мероприятиях по уголовному делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

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