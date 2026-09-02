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Регионы России

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Карлос Кардесо высоко оценил игру капитана «Спартака» Романа Зобнина

Карлос Кардесо высоко оценил игру капитана «Спартака» Романа Зобнина

По словам Кардесо, 32-летний полузащитник демонстрирует универсальность, выполняя различные игровые задачи в зависимости от соперника и игровой ситуации.

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