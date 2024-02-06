Небензя: Вовлеченность Франции в конфликт на Украине угрожает французам

Увеличивающаяся вовлеченность Франции в украинский конфликт угрожает жизням французских граждан. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при всемирной организации.
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