Энергетический переворот: Главный источник водорода – не океан, а горы? Новое исследование

Пока человечество с тревогой и надеждой ищет пути к «зеленому» будущему, а инженеры бьются над эффективностью солнечных панелей и ветряков, прямо у нас под ногами, возможно, скрывается колоссальный энергетический резерв.
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