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  • dverry garry
    чувак, ОН ГНИДА ИЗРАИЛЬСКАЯНетаньяху рассказ...
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Азаров: Украина не соответствует критериям вступления в Евросоюз

Азаров: Украина не соответствует критериям вступления в Евросоюз

Украина не соответствует критериям вступления в Евросоюз из-за сложной экономической ситуации, продолжающегося конфликта и нарушения фундаментальных прав и свобод, о чем рассказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своих социальных сетях.

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