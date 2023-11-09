Азаров: Украина не соответствует критериям вступления в Евросоюз

Украина не соответствует критериям вступления в Евросоюз из-за сложной экономической ситуации, продолжающегося конфликта и нарушения фундаментальных прав и свобод, о чем рассказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своих социальных сетях.
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