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Фитнес за счет налоговой. Как жители Алтайского края возвращают деньги за тренировки

Фитнес за счет налоговой. Как жители Алтайского края возвращают деньги за тренировки

В регионе формируют список спортивных организаций, клиенты которых смогут оформить вычет за занятия в 2027 году В Алтайском крае растет число жителей, которые пользуются социальным налоговым вычетом за занятия спортом.

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