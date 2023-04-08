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Опрос: каждый третий заболевший заподозрил у себя рак раньше врачей

Опрос: каждый третий заболевший заподозрил у себя рак раньше врачей

Ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля, Фонд семьи Тиньковых вместе с Фондом борьбы с лейкемией и фондом «АдВита» представил результаты недавнего опроса более 700 взрослых людей, которым был поставлен онкологический диагноз.

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