Опрос: каждый третий заболевший заподозрил у себя рак раньше врачей

Ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля, Фонд семьи Тиньковых вместе с Фондом борьбы с лейкемией и фондом «АдВита» представил результаты недавнего опроса более 700 взрослых людей, которым был поставлен онкологический диагноз.