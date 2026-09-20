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По региональной программе капремонта детских садов завершены уже две трети объектов этого года

По региональной программе капремонта детских садов завершены уже две трети объектов этого года

Региональная программа капитального ремонта детских садов в Ивановской области выходит на завершающий этап, выполнено 65% от общего объема работ.

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