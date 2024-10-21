Телеведущий заподозрил деменцию у матери по ее фирменному блюду

Ведущий Маккорт заподозрил у матери деменцию, когда она не почистила картофель Телеведущий Ричард Маккорт рассказал, как заподозрил у матери деменцию после того, как она забыла почистить картофель для своего фирменного блюда.
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