В России разработают программу по ликвидации «кладбищ» кораблей

Правительство РФ разрабатывает программу утилизации затонувших судов по всей стране. «Кладбища» кораблей мешают судоходству и рыбоводству, ухудшают городскую среду и негативно влияют на качество жизни граждан.
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