Мини-суперкомпьютер Asus использует чип Nvidia Grace Blackwell для 1000 TOPS AI

Компания Asus приоткрыла завесу над Ascent GX10 - воплощением проекта Nvidia Project Digits. Используя суперчип GB10 Grace Blackwell от чипмейкера, Ascent GX10 предлагает до 1 000 TOPS производительности искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии