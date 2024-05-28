Баррос: РФ захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта

Российская армия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине. Об этом заявил представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос в интервью американской газете New York Post.
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